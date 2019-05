Depay haalt uit naar journaille: ‘Jullie verdraaien altijd mijn woorden’

Memphis Depay werd dit seizoen meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij Olympique Lyon. De aanvaller is van mening dat in de pers zijn woorden geregeld verdraaid worden en reageert om die reden geïrriteerd als hem vrijdag tijdens een persconferentie wordt gevraagd naar zijn toekomst in Frankrijk. In onderstaande video legt Depay uit wat hem dwarszit.