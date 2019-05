Ten Hag prijst werk Ajax-leiding: ‘Het team van volgend jaar krijgt vorm’

Nicolás Tagliafico tekende vrijdag een nieuw contract bij Ajax en is sowieso nog een jaar in de Eredivisie te bewonderen. Het nieuws over de nieuwe deal van de verdediger kan de goedkeuring wegdragen van trainer Erik ten Hag, die tijdens het persmoment voorafgaand aan de bekerfinale van aanstaande zondag over zijn Argentijnse linksback sprak. “Nico is ontzettend belangrijk voor ons.”

“We willen ook volgend seizoen een goed elftal hebben”, stelt de Ajax-trainer, die Frenkie de Jong aankomende zomer naar Barcelona ziet vertrekken en weet van de buitenlandse belangstelling voor aanvoerder Matthijs de Ligt en middenvelders Hakim Ziyech en Donny van de Beek. “Het team van volgend jaar krijgt vorm. Nico brengt ‘grinta’, agressiviteit. Daarom is hij ontzettend belangrijk voor ons.”

Ten Hag weet dat Ajax de torenhoge favoriet is, maar van onderschatting van Willem II is geen enkele sprake. “Zij spelen voor de kans van hun leven. Daar moeten wij tegen gewapend zijn.” Ook voor de overwegend jonge Ajax-selectie is het een unieke mogelijkheid. “Zo heel veel prijzen heeft deze jonge spelersgroep nog niet gewonnen. Voor velen kan het de eerste prijs zijn. Wij hebben doelen gesteld en we zijn nu in de positie om dat te verzilveren.”

De coach van de bekerfinalist gaat zijn spelers geen extra rust gunnen met het oog op de tweede wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. “We zitten het hele seizoen al in dit ritme. Voor ons is de eerstvolgende wedstrijd de belangrijkste. Dat zal zondag niet anders zijn”, concludeert Ten Hag. De ziekenboeg is nagenoeg leeg en de Ajacieden zijn fit en gretig. “We hebben dinsdag gespeeld, de tijd naar zondag is ruim voldoende om te herstellen.”