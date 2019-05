Pochettino: ‘Ik voel niet de druk om prijzen te winnen met Tottenham Hotspur’

Voor Tottenham Hotspur dreigt wederom een seizoensafsluiting zonder prijzen. The Spurs haakten enige tijd geleden al af in de strijd om de Engelse landstitel en zijn door Ajax op achterstand gezet in de halve finale van de Champions League. Manager Mauricio Pochettino, die in de laatste twee transferperiodes geen aankopen deed, blijft echter met optimisme naar de toekomst kijken.

Dit blijkt uit een uitgebreid interview met de BBC. Prijzen winnen is geen ‘must’ voor de Argentijnse coach, die door de bouw van het nieuwe stadion minder geld te spenderen had dan de concurrentie. “Nee, die druk voel ik niet. Ik ben actief in het voetbal omdat ik van de sport houd, het is mijn passie. Uiteraard ben ik gefocust op winnen. We willen hier grote dingen bereiken, zoals het winnen van de Premier League en de Champions League.”

Het ontbreken van prijzen kan nadelige gevolgen hebben voor de korte termijn, weet ook Pochettino. Christian Eriksen is meermaals gelinkt aan Real Madrid en het is de vraag hoelang Harry Kane en Dele Alli nog actief zijn in Noord-Londen. Het managen van een spelersgroep is daarom een hels karwei. “Spelers willen altijd meer, ze zijn nooit tevreden. Het belangrijkste is dat we een familie zijn. Ik voel enorm veel trots. De spelers kennen me en weten dat ze mij kunnen vertrouwen. Daarom heb ik ook gezegd dat het helden zijn. Ze begrijpen de situatie waarin de club verkeert.”

De van Southampton overgekomen trainer, sinds 2014 verbonden aan de halvefinalist in het miljardenbal, hoopt een mentaliteitsverandering teweeg te kunnen brengen binnen alle geledingen van Tottenham Hotspur. “Alleen op die manier kunnen we de Champions League of de Premier League in de wacht slepen. Er is een hoop gebeurd in de afgelopen vijf jaar. Het trainingscomplex voldoet nu aan alle eisen en het nieuwe stadion is geopend. Nu verleggen we de aandacht weer naar het winnen van prijzen”, aldus de Zuid-Amerikaanse oefenmeester.