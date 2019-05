Moment van waanzin kost Mbappé drie duels; Neymar tussen hoop en vrees

Kylian Mbappé is door de Franse voetbalbond voor drie wedstrijden geschorst. De aanvaller van Paris Saint-Germain krijgt de straf opgelegd vanwege een keiharde overtreding in de finale van de Coupe de France, vorige week zaterdag in het Stade de France. Mbappé kwam met zijn voet vol op het been van Stade Rennes-verdediger Damien Da Silva terecht en kreeg direct een rode kaart voorgehouden.

Het veelbesproken incident vond plaats in de verlenging van de eindstrijd. PSG verspeelde in de reguliere speeltijd een comfortabele 2-0 voorsprong en tot overmaat van ramp verloor het elftal van Thomas Tuchel de finale na het nemen van strafschoppen (6-5). De Franse aanvaller mist vanwege de sanctie de competitiewedstrijden tegen OGC Nice, Angers en Dijon, maar is wél inzetbaar in de seizoensafsluiter tegen Stade Reims.

Collega-aanvaller Neymar hangt ook een schorsing boven het hoofd. De Braziliaan in Franse dienst deelde na afloop van de finale een tik uit aan een toeschouwer, wat voor de nodige beroering zorgde in voetbalminnend Frankrijk. Goal meldt vrijdag dat de Franse voetbalbond volgende week met een definitieve uitspraak komt.