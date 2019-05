‘Toen ik Wijnaldum vertelde waar hij moest spelen, was hij zelf ook verrast’

Jürgen Klopp kon woensdagavond tegen Barcelona niet vanaf de aftrap beschikken over Roberto Firmino en de oefenmeester koos er daarom voor om Georginio Wijnaldum als een soort hangende spits in zijn basisopstelling te zetten. De Oranje-international had in het begin van de uiteindelijk door Liverpool met 3-0 verloren wedstrijd moeite om zijn draai te vinden, maar Klopp is een paar dagen na het duel in de halve finales van de Champions League toch te spreken over de prestaties van zijn pupil.

“Het was een belangrijke positie. Ik vroeg aan hem: ‘Wat zegt dit eigenlijk over jou?’. Hij antwoordde met: ‘Ik weet het niet’. ‘Dat je overal kan spelen!’, zei ik. Toen ik hem vertelde waar hij moest spelen, was hij zelf ook verrast”, vertelde Klopp vrijdag tijdens een persmoment. “Het was om verschillende redenen en hij had 30 à 35 minuten nodig om zich aan te passen, maar daarna deed hij het geweldig en de tweede helft was ook enorm goed.”

“We hadden een dergelijke speler nodig. Een aanvallende speler die ook goed kon verdedigen, want we konden de kwaliteiten van Barcelona natuurlijk niet negeren. We hadden een speler tussen de linies nodig die ook goed genoeg was om de bal bij zich te houden en te passen. Ik weet dat het voor mensen van buitenaf makkelijk is om te zeggen ‘dat wij een extra spits nodig hebben’, of wat dan ook. Er moeten verschillende dingen gedaan worden op het veld en Gini deed het geweldig.”

“In een wedstrijd als deze, met enorm kleine ruimtes, op een compleet nieuwe positie voor hem, was hij de man voor deze plek. Hij speelde in Nederland ook wel voorin en op de vleugels bij Newcastle United, dus hij wist er al wel wat van. Als voetballer moet je op veel verschillende manieren kunnen spelen en dat kan hij. Dat hielp, het was geweldig”, sloot Klopp af. Liverpool krijg aanstaande dinsdag de kans om op Anfield de 3-0 nederlaag tegen Barcelona weg te poetsen. Zaterdagavond staat echter eerst nog de competitiewedstrijd tegen Newcastle op het programma.