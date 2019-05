‘In München en Madrid overbodige James moet op zoek naar nieuwe club’

Bayern München huurde James Rodríguez twee jaar geleden van Real Madrid en bedong toen ook de optie om de Colombiaan voor 42 miljoen euro definitief in te lijven. Dit bedrag werd destijds beschouwd als een koopje, maar het lijkt erop dat Der Rekordmeister niet van plan is om hiervan te profiteren. Marca meldt vrijdag namelijk dat de Duitse grootmacht van plan is om James na dit seizoen weer terug te sturen naar Spanje.

De spelmaker botste dit seizoen een aantal keer met trainer Niko Kovac en de relatie tussen de twee zou worden beschouwd als ‘niet meer te repareren’. Een aantal hooggeplaatste figuren binnen de club wil nog wel met James door, maar de Kroatische oefenmeester is niet blij met de manier waarop de middenvelder zich afgelopen zomer gedroeg toen Julen Lopetegui hem graag terug wilde halen naar het Santiago Bernabéu.

James liet toen doorschemeren wel wat te voelen voor een rentree in Madrid, maar van een voortijdige beëindiging van de verhuurperiode kwam het toen niet. De situatie bij de Koninklijke is bovendien compleet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Zinédine Zidane heeft inmiddels het stokje weer overgenomen en de Fransman zit niet te wachten op een hernieuwde samenwerking met James, die nog tot medio 2021 vastligt bij de club.

De 27-jarige spelmaker vertrok in 2017 juist bij Real omdat Zidane hem overbodig achtte en de oefenmeester is in de afgelopen twee jaar niet van mening veranderd. James zou zelfs duidelijk hebben gemaakt dat hij genoegen neemt met een rol op het tweede plan, maar Zidane reageerde op die opmerking door te stellen dat er geen plek in de selectie is voor de 69-voudig international van Colombia. Real ging er eigenlijk van uit dat Bayern de optie in James’ contract zou lichten, maar nu dat niet het geval is zal er een andere oplossing gezocht moeten worden.