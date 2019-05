Mourinho komt met ‘thinly-veiled dig’ aan adres van Neville en Scholes

José Mourinho heeft zijn bedenkingen bij de kritiek die hij de afgelopen jaren kreeg van analisten in Engeland. De clubloze trainer grijpt een interview met RT aan om een sneer uit te delen aan Gary Neville en Paul Scholes, wier trainerscarrières nog niet van de grond gekomen zijn. Het analyseren van een wedstrijd in een tv-studio is volgens Mourinho iets heel anders dan daadwerkelijk beslissingen nemen als trainer.

Neville werd in december 2015 aangesteld bij Valencia en in maart 2016 al ontslagen. Hij won slechts drie van zijn zestien wedstrijden in Spanje. Scholes hield het eerder dit jaar slechts een maand vol bij Oldham Athletic. Beide oud-spelers van Manchester United waren gedurende het dienstverband van Mourinho op Old Trafford geregeld kritisch op de Portugees. Die reageert nu met een thinly-veiled dig, aldus de Daily Mail. "We hebben voormalig topspelers in Engeland die heel goed overkomen op tv. Maar dan gaan ze naar een club en zeggen ze binnen twee maanden alweer gedag."

"Dan gaan ze weer naar huis, want het was toch geen goede match. Je hebt het, of je hebt het niet", stelt Mourinho. Volgens hem wordt soms vergeten dat trainers geboren moeten zijn met een bepaald talent om 'een goede manager' te kunnen zijn. "Het gaat om natuurlijke kennis en het begrijpen van het spel. Leiderschapskwaliteiten, communicatieve vaardigheden en emotionele intelligentie zijn ook belangrijk. Met technologie, of met ervaring op andere terreinen, kun je niet de druk nabootsen die je als trainer ervaart."

"Je kunt een wedstrijd analyseren voor een televisiescherm en zeggen dat je de ene speler zou vervangen door de andere, maar de beslissing moet je vanaf de zijlijn op het veld nemen. Kun je vanaf de zijlijn net zo kalm en analytisch blijven? Kun je dapper genoeg zijn om met de druk om te gaan?", aldus de trainer. In februari, na zijn aanstelling bij Oldham, zei Scholes al te rekenen op kritiek van Mourinho. "Ik heb nooit echt begrepen waarom trainers en spelers volgen wat analisten zeggen", gaf hij toen aan. "Ze geven gewoon een mening en worden daarvoor betaald. Als iemand een sneer naar mij wil uitdelen, dan raakt dat me niet."