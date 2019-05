Vertrek van FC Twente kan funest zijn: ‘De Eerste Divisie verdient beter’

FC Twente is de eerste grote club die komend seizoen niet meer in de Keuken Kampioen Divisie actief zal zijn. Grootmachten als Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles en NEC bemachtigen wellicht via de Keuken Kampioen Play-Offs een toegangsbewijs voor de Eredivisie. Dit kan grote gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van de competitie, al denkt Peter Bijvelds van TOP Oss daar anders over.

“Ik zou niet weten waarom dit volgend jaar minder zou worden”, verklaart de algemeen directeur van TOP vrijdag in het Algemeen Dagblad. “Voor Twente komt normaal gesproken NAC Breda terug. Eveneens een club met een enorme achterban en dito uitstraling. Zo zijn er nog meer clubs die tot de verbeelding spreken.'' Bij TOP steeg het gemiddeld aantal toeschouwers in het Frans Heesen Stadion: enerzijds door de prima prestatie, anderzijds door de visite van meer ploegen van faam.

Ook de media-aandacht is er, ervaart Bijlevelds, door toegenomen. “Aan de eerste divisie nu de taak om de impuls die de competitie dit seizoen heeft gekregen, verder vorm te geven. De eerste divisie is gewoon een hartstikke leuke competitie.” Marketingdeskundige Chris Woerts is een stuk sceptischer over de 'nieuwe' uitstraling van de Keuken Kampioen Divisie, al was hij voorafgaand aan het seizoen een stuk positiever. “De Eerste Divisie verdient beter'', vindt hij.

Woerts ziet de Keuken Kampioen Divisie als ‘het stiefkindje van het betaald voetbal’. “Het is heel simpel: het schakelprogramma en de samenvattingen op het open FOX-net trekken slechts zo'n 60.000 á 70.000 kijkers. De live-wedstrijden nog veel en veel minder. Een uitzondering vormt FC Twente, dat tijdens liveduels goed is voor tussen de 150.000 en 200.000 kijkers. Al met al is dat gewoon slecht.''

Een betere plek op tv is in de optiek van Woerts noodzakelijk. Hij wijst erop dat de clubs geen enkele invloed op het uitzendschema hebben omdat de rechten bij FOX Sports liggen. “Dat is een gemiste kans. Het schakelprogramma staat rechtstreeks geprogrammeerd tegenover The Voice of Holland. Dan weet je dat je nooit veel kijkers zal trekken. Datzelfde geldt voor de samenvattingen.” Woerts waarschuwt dat KPN heeft aangekondigd dat het per 1 juni stopt met de doorgifte van het open FOX-kanaal. “Dan kun je er vergif op innemen dat je nog eens dertig procent aan kijkers kwijtraakt.”