PEC gaf Willem II het goede voorbeeld: ‘Bij Ajax werden ze er gek van’

Willem II is zondag de underdog in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax. Dat Goliath door David te verslaan is, bewees de bekerfinale van 2014 wel. PEC Zwolle versloeg Ajax met liefst 5-1. Na afloop werd duidelijk dat trainer Ron Jans een mooie video met gelukswensen van de familie voor de spelers had laten samenstellen en dat Fred Benson in De Kuip de motivatiespeech van Al Pacino in de sportfilm Any Given Sunday liet afspelen.

“Het was doodstil", memoreert Bram van Polen vrijdag in het Algemeen Dagblad. “We werden naar buiten geroepen voor de warming-up, maar iedereen zat in die speech. Ik zei: We wachten tot dit is afgelopen. Het gevoel wat ik daar in de kleedkamer had, heb ik nooit meer gehad.” De vraag is hoe creatief Willem II-coach Adrie Koster is. Jans hield vast aan zijn vertrouwde 4-3-3 en legde slechts wat accenten. Mustafa Saymak was echter degene die de grens opzocht om het spel van Ajax te ontregelen.

“De rest ging daar snel in mee. Bij Ajax werden ze er gek van'', herinnert Maikel van der Werff zich. Erwin van de Looi hoopt dat zijn voormalig werkgever Willem II de beker wint. Hij sleepte in 2015 met FC Groningen de beker in de wacht, ten koste van PEC (2-0). “Voor clubs als FC Groningen, FC Utrecht, PEC Zwolle en nu weer Willem II is het de enige prijs die je echt kunt winnen. Voor de titel zijn de verschillen te groot.''

Van de Looi wijst dat overtuiging cruciaal is. “Je moet oppassen dat je niet meegaat in de euforie rond de club, blijf gefocust. Een finale is alleen mooi als je hem wint. Voor Willem II geldt hetzelfde, al hebben zij nu wel een veel zwaardere tegenstander.'' De tegenwoordig bondscoach van Jong Oranje denkt dat Willem II echt een kans maakt. “Met die compacte manier van spelen kan de ploeg het Ajax lastig maken. Dat hebben ze tegen AZ en Feyenoord laten zien. Als ze de overtuiging hebben, dan is er een kans. Je moet erin geloven, daar begint alles mee.'