Arsenal straft gebrek aan lef bij Valencia met laat doelpunt af

Arsenal heeft donderdagavond een degelijke overwinning op Valencia in de eerste halve finale van de Europa League geboekt. Het team van manager Unai Emery won in het eigen Emirates Stadium met 3-1 van de club uit LaLiga, dankzij een dubbelslag van Alexandre Lacazette en een late treffer van Pierre Emerick-Aubameyang. Het uitdoelpunt biedt los Che enig perspectief voor de return, volgende week donderdag in het Mestalla.

Het bezoek uit Oost-Spanje startte goed aan de wedstrijd en had eigenlijk al via Carlos Soler aan leiding moeten gaan, maar zijn inzet van dichtbij na voorbereidend werk van Rodrigo ging over het doel van Petr Cech. Twee minuten later was het alsnog raak: na een corner van Dani Parejo vanaf links kopte Rodrigo de bal bij de tweede paal richting de eerste paal, waar Mouctar Diakhaby met het hoofd afrondde: 0-1.

Een heerlijke counter leidde zeven minuten later al de gelijkmaker van Arsenal in: Lacazette stuurde Aubameyang richting het zestienmetergebied, waar hij vervolgens de bal weer terugkreeg en kon afronden. De Fransman nam in de 25e minuut ook de 2-1 voor zijn rekening: na een pass van Granit Xhaka kopte hij het leer achter Neto. Een hard gelag voor de bezoekers, die in defensief opzicht een onzekere indruk maakten en daarmee de goede start in Londen geen vervolg konden geven.

Arsenal had na de onderbreking liefst zeventig procent balbezit tegen een Valencia dat niet fris oogde en louter voorspelbare aanvallen kon opzetten. De Londenaren slaagden er echter niet in om de voordelige marge te vergroten. Lacazette miste een goede kans na een pass van Aubameyang en daarna stond Neto een hattrick van de aanvaller in de weg, met onder meer een redding met zijn benen.

Valencia had kleine kansen via Kevin Gameiro en Diakhaby, maar leek vanwege de uitgoal ogenschijnlijk genoegen te nemen met een minimale nederlaag en toonde weinig lef. Het ging in de slotfase mis voor de ploeg van Marcelino. Neto had een goede redding in huis op een inzet van Lacazette, maar de aanval ging door en na voorbereidend werk van Sead Kolasinac ontdeed Aubemeyang zich van José Luis Gaya en rondde hij af.