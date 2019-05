‘Ajax en Tottenham Hotspur strijden om ‘man van vijftien miljoen’’

Ajax en Tottenham Hotspur ontmoeten elkaar in iets meer dan een week tijd twee keer in de halve finale van de Champions League en de kans is aanwezig dat de twee clubs elkaar ook aankomende zomer op de transfermarkt tegen zullen komen. Record meldt donderdagavond namelijk dat zowel Ajax als the Spurs het hebben voorzien op Diogo Queirós.

De twintigjarige centrale verdediger wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van FC Porto, maar wordt in zijn thuisland wel beschouwd als een groot talent. Queirós kwam al wel tot 45 wedstrijden namens FC Porto B en won onlangs de UEFA Youth League met het Onder-19-elftal van os Dragões.

Queirós heeft een transferclausule van 25 miljoen euro in zijn tot 2021 doorlopende contract staan, maar Porto zou bereid zijn om voor een lager bedrag zaken te doen. Ajax en Tottenham hebben naar verluidt allebei een transfersom van vijftien miljoen euro in gedachten en de Portugese topclub is aankomende zomer bereid om naar aanbiedingen van deze hoogte te luisteren.

Queirós zou bij Ajax de opvolger kunnen worden van generatiegenoot Matthijs de Ligt, die zo goed als zeker lijkt te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers hebben met onder meer Perr Schuurs en Lisandro Magallán al wel andere spelers onder contract staan die centraal achterin kunnen spelen. Tottenham krijgt aankomende zomer op zijn beurt mogelijk te maken met het vertrek van Toby Alderweireld, terwijl Jan Vertonghen met zijn 32 jaar inmiddels op leeftijd begint te raken.