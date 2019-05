‘Neymar is volgend jaar voor gereduceerd bedrag op te pikken’

Neymar is twee jaar na zijn transfer van Barcelona naar Paris Saint-Germain nog altijd de duurste speler aller tijden. De Franse grootmacht maakte in de zomer van 2017 na maanden van geruchten 222 miljoen euro over naar het Camp Nou en maakte daarmee een einde aan de befaamde MSN-voorhoede, verder bestaande uit Lionel Messi en Luis Suárez, van de Catalanen. De Braziliaan is er sindsdien echter nog niet in geslaagd om les Parisiens naar Europese successen te leiden en volgens Mundo Deportivo zou er volgend jaar weleens een einde kunnen komen aan de samenwerking.

De Spaanse sportkrant weet donderdag namelijk te melden dat Neymar een clausule heeft laten opnemen in het tot 2022 doorlopende contract dat hij in het Parc des Princes heeft gesigneerd. De 27-jarige dribbelaar kan momenteel niet voor een eerder vastgesteld bedrag worden losgeweekt bij PSG, maar door een speciale bepaling in zijn contract zou dat in de zomer van 2020 wel het geval zijn.

Als Neymar er drie seizoenen in Franse dienst op heeft zitten, is hij naar verluidt voor ‘slechts’ 170 miljoen euro op te pikken in Parijs, waardoor PSG een verlies van 52 miljoen euro op de transfersom die het eerder aan Barcelona betaalde moet incasseren. De aanvaller wordt al langere tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en dit bedrag lijkt geen onoverkomelijk obstakel voor de naar een nieuwe superster speurende Koninklijke.

Na de roemloze aftocht in de Champions League en de nederlaag in de finale van de Coupe de France tegen Stade Rennes beginnen de geruchten over een voortijdig afscheid van Neymar bovendien weer toe te nemen. De sterspeler zou niet gelukkig zijn in Parijs en was ook dit seizoen vanwege een blessure opnieuw niet inzetbaar in de periode waarin de prijzen werden verdeeld. Neymar haalde daarnaast na de finale tegen Rennes hard uit richting een aantal jongere ploeggenoten en moet bovendien vrezen voor een flinke schorsing nadat hij een supporter op de tribune in het gezicht sloeg.