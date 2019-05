Robben lijkt Bayern-afscheid toch nog te krijgen: ‘Maar niet tegen elke prijs’

Arjen Robben vertrekt na dit seizoen bij Bayern München en even werd gevreesd dat de aanvaller niet meer in actie zou komen namens der Rekordmeister. De 35-jarige routinier stond wegens aanhoudend blessureleed namelijk eind november voor het laatst op het veld en Robben was zelfs even bang dat zijn seizoen er al op zat. De voormalig Oranje-international zat afgelopen weekend tegen 1. FC Nürnberg echter, zonder minuten te maken, weer bij de selectie en Niko Kovac lijkt van plan hem in de laatste wedstrijden van het seizoen nog speeltijd te gunnen.

“Robben en Franck Ribéry (die eveneens vertrekt, red.) zijn fit en gemotiveerd. We zullen zien hoe we hen gaan gebruiken in de aankomende wedstrijden. We willen hen wat minuten geven”, liet de oefenmeester donderdag optekenen tijdens een persconferentie. Bayern is met nog drie wedstrijden te gaan echter nog altijd volop verwikkeld in de strijd om de landstitel en achtervolger Borussia Dortmund heeft slechts twee punten minder dan de regerend kampioen.

Deze strijd zou weleens invloed kunnen hebben op de kansen van Robben en Ribéry: “Ik had vorig seizoen bij Eintracht Frankfurt ook een speler die afscheid zou nemen, maar uiteindelijk tellen de resultaten. We willen natuurlijk dat zij een waardig afscheid krijgen, maar niet tegen elke prijs”, vervolgde de Kroatische trainer zijn verhaal.

Bayern neemt het aankomende zaterdag in eigen huis op tegen Hannover 96 en Kovac verwacht geen makkelijke middag tegen de degradatiekandidaat: “Ik heb vorige week al gezegd dat de laatste vier wedstrijden altijd vol verrassingen zitten. Alles of niets. Hannover speelt om te overleven en het zou ons goed uitkomen als zij willen aanvallen. We willen en moeten winnen, maar dat zal niet makkelijk worden.”