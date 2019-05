Mourinho laakt ‘flauwekul’: ‘Een leugen wordt nu duizend keer verkondigd’

Jose Mourinho wil af van zijn imago van ‘ultradefensieve trainer’ en noemt de 3-1 zege van Internazionale op Barcelona in 2010 als voorbeeld van zijn aanvallende intenties. Volgens de momenteel clubloze coach hadden de Italianen destijds ook vier of vijf keer kunnen scoren in het duel met de Catalanen in de halve finale van de Champions League.

“We zijn op het punt aanbeland dat een leugen duizend keer wordt verkondigd en zodoende als waarheid wordt geïnterpreteerd. Het is allemaal flauwekul”, laat de Portugese oefenmeester zich op cryptische wijze uit in gesprek met beIN Sports. Internazionale speelde in het returnduel in Barcelona een uur lang met tien spelers na de rode kaart voor Thiago Motta, maar verloor slechts met 1-0 en plaatste zich zodoende voor de finale. “Mensen hadden het na afloop over een ‘masterclass in verdedigen’, maar wel een waarvoor twee geparkeerde bussen nodig waren.”

“Twee weken eerder was men juist nog lovend over ons spel in de thuiswedstrijd”, spreekt Mourinho bijna een decennium later zijn verbazing uit. “We namen een uitstekend resultaat mee naar Barcelona en deden er in het Camp Nou alles aan om die voorsprong te verdedigen. We speelden met tien man tegen het beste elftal ter wereld, dat we twee weken daarvoor op een nog grotere nederlaag hadden kunnen trakteren." Internazionale was in de eindstrijd uiteindelijk te sterk voor het Bayern München van toenmalig trainer Louis van Gaal.

Mourinho werd ook bij Chelsea regelmatig bekritiseerd. Zelfs na het binnenhalen van de derde landstitel in 2015 was de kritiek op zijn tactiek niet mild. “Het kampioenelftal van dat jaar werd niet gezien als het allerbeste elftal in Engeland. Onze strategie was echter van een dusdanige kwaliteit dat daar geen enkele filosofie tegenop kan. Twee jaar later overkwam Antonio Conte hetzelfde. Hij werd kampioen door Chelsea verdedigend en op de counter te laten spelen. Maar omdat dat team niet door mij werd getraind, schonk de pers daar geen aandacht aan”, sluit de ex-manager van the Blues zijn relaas af.