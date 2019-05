Balotelli verdedigt gepeperde uitspraak: ‘Je kan nooit beter zijn dan hij’

Mario Balotelli liet woensdagavond via Instagram op weinig subtiele wijze weten wie hij de beste voetballer ter wereld vindt. “Als je van voetbal houdt: vergelijk hem niet meer met de nummer zeven van Juventus”, zo schreef de Italiaanse spits tijdens de wedstrijd tussen Barcelona en Liverpool (3-0) in de halve finale van de Champions League over Lionel Messi. Daags na het duel in het Camp Nou krabbelt Balotelli iets terug.

“Als we over hun statistieken praten, zijn ze hetzelfde. Maar ik heb tegen beide gespeeld en in mijn ogen is Messi buitenaards. Je kan nooit beter zijn dan hij”, zegt Balotelli in een livevideo op social media. “Messi is qua kwaliteiten beter dan iedereen. Ik ben ervan overtuigd dat als je een verdediger vraagt of hij liever tegen Ronaldo of Messi speelt, dat hij niet zal twijfelen. Messi en Ronaldo zijn twee fenomenen, maar ze zijn niet hetzelfde.”

“Als Messi er niet was geweest, was Ronaldo de beste speler ter wereld geweest”, vervolgt de spits van Olympique Marseille. “Ik heb heel veel respect voor hem, voor hoe hij traint en het is genot om te zien hoe hij speelt en hoe hij voor zijn lichaam zorgt. Mensen zeggen dat ik niet weet waar ik over praat, maar we hebben het over de twee beste spelers ter wereld. Ronaldo raakte in de wedstrijd tegen Atlético Madrid (3-0 zege) drie keer de bal aan en scoorde drie keer, dat is een kracht.”

“Messi besliste de wedstrijd tegen Liverpool. Ik laat de statistieken aan journalisten over, maar het is alsof je een vergelijking tussen Maradona en Pelé moet maken. Pelé scoorde vaker dan Maradona, maar als hij aan de bal kwam, gebeurde er iets bijzonders”, besluit Balotelli. Messi maakte in de wedstrijd tegen Liverpool zijn zeshonderdste doelpunt in dienst van Barcelona, dat goede papieren heeft om de finale van de Champions League te bereiken.