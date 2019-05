AS: ‘Ajax gaat bod van twintig miljoen uitbrengen in Madrid’

Martin Ödegaard werd de afgelopen tijd meer dan eens gelinkt aan een transfer naar Ajax. Volgens AS is de Amsterdamse club dusdanig geïnteresseerd in de diensten van de Noorse middenvelder, dat Real Madrid binnen afzienbare tijd een bod van twintig miljoen euro tegemoet kan zien.

In die aanbieding zou een terugkoopoptie voor de Koninklijke zijn opgenomen, op voorwaarde dat Ödegaard minimaal twee seizoenen in dienst van Ajax zal spelen. Het zou betekenen dat de Noorse middenvelder na de zomerstop in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is. Real Madrid zou hem met deze constructie op zijn vroegst pas in de zomer van 2021 kunnen terughalen naar de Spaanse hoofdstad.

Ödegaard wordt door Real Madrid dit seizoen uitgeleend aan Vitesse en is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Leonid Slutsky, die zijn vizier heeft gericht op de play-offs om Europees voetbal. Mede dankzij zes doelpunten, waaronder een in het thuisduel met PSV (3-3), en negen assists in 29 competitiewedstrijden is hij onder de aandacht gekomen van de technisch verantwoordelijken van Ajax.

Directeur spelerszaken Marc Overmars moet in ieder geval het naderende vertrek van Frenkie de Jong zien op te vangen. De middenvelder van Ajax dwong met zijn goede spel in deze voetbaljaargang een transfer af naar Barcelona. Daarnaast is er volop buitenlandse belangstelling voor Hakim Ziyech en is Donny van de Beek meerdere keren in verband gebracht met een transfer richting Paris Saint-Germain.