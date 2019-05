Carragher verwacht ‘geen heldenontvangst’: ‘Hij speelt altijd op het randje’

Luis Suárez vierde zijn doelpunt voor Barcelona tegen Liverpool op uitbundige wijze en hoeft volgens Jamie Carragher mede daardoor niet te rekenen op een warm onthaal als beide ploegen elkaar aanstaande dinsdag weer treffen, ditmaal op Anfield. De oud-verdediger, die zich ook ergerde aan het gedrag van de Barcelona-aanvaller jegens onder meer Virgil van Dijk en Alisson Becker in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League van woensdagavond, kent de aanhang van the Reds als geen ander en voelt derhalve hun pijn na de 3-0 nederlaag.

“Hij hoeft niet te rekenen op sympathie van de Liverpool-supporters”, vertelt de analist in gesprek met Viasport over het gedrag van de in 2014 uit Engeland vertrokken Uruguayaan. “Hij is Luis Suárez. Je houdt van hem als hij voor je speelt en je hebt een gruwelijke hekel aan hem als tegenstander. Het was voor het eerst sinds zijn vertrek dat hij tegen Liverpool speelde en ik denk niet dat de fans daar veel plezier aan hebben beleefd.”

“Suárez is een slimme speler, hij speelt altijd op het randje. Op zijn doelpunt is niets aan te merken. Hij kan een heldenontvangst in Liverpool echter uit zijn hoofd zetten”, geeft Carragher als waarschuwing mee. De trefzekere Zuid-Amerikaan treft in de finale van de Champions League mogelijk weer een voormalig werkgever. Ajax, waar de aanvaller tussen 2007 en 2011 speelde, won in de andere heenwedstrijd van Tottenham Hotspur (0-1) en heeft zichzelf een goed uitgangspositie verschaft voor het returnduel in Amsterdam.

Suárez koerste in het shirt van Liverpool in 2014 af op de Engelse landstitel. In de laatste drie wedstrijden van het seizoen ging het alsnog helemaal mis voor het elftal van toenmalig manager Brendan Rodgers. Manchester City profiteerde optimaal van de misstappen van Liverpool en sleepte het kampioenschap in de wacht. De ex-Ajacied, in Engeland goed voor 82 doelpunten in 133 wedstrijden, tekende diezelfde zomer een contract bij Barcelona.