‘Een bijzondere prestatie, ik denk dat wij ons met Ajax kunnen vergelijken’

Eintracht Frankfurt is dit seizoen één van de verrassingen in de Europa League. Die Adler nemen het donderdagavond in de heenwedstrijd van de halve finale van het toernooi op tegen Chelsea, dat eerst naar Duitsland moet afreizen. Adi Hütter, trainer van Eintracht Frankfurt, vergelijkt de prestaties van zijn ploeg met die van Ajax in de Champions League.

“Niemand had gedacht dat Ajax met één been in de finale van de Champions League zou staan. Dat is een bijzondere prestatie. Ik denk dat wij ons met Ajax kunnen vergelijken”, zegt Hütter op de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Chelsea. “Van de twaalf wedstrijden hebben we er tien gewonnen, eentje gelijkgespeeld en een duel, met tien man, verloren. Nu treffen we in Chelsea een ploeg van Champions League-niveau. Spelers als David Luiz, Eden Hazard en Olivier Giroud hebben zoveel ervaring, Pedro heeft bij Barcelona gespeeld.”

“Het is een Champions League-team, terwijl sommige spelers bij ons aan hun eerste Europese seizoen bezig zijn. Dat is een groot verschil. Maar het zijn twee wedstrijden, en daarin kunnen we de tegenstander pijn doen”, stelt de 49-jarige oefenmeester, die Chelsea om die reden als favoriet aanwijst. Maurizio Sarri, manager van the Blues, ziet het iets anders. De Italiaanse oefenmeester kan in Frankfurt niet beschikken over Antonio Rüdiger en Gary Cahill.

“We hebben problemen met onze centrumverdedigers. Inmiddels hebben we dit seizoen 58 wedstrijden gespeeld en daarin waren we redelijk gelukkig met blessures, maar in de afgelopen tien dagen zat het tegen. Andreas Christensen heeft dit seizoen 25 wedstrijden gespeeld, ook enkele belangrijke duels. Hij is er klaar voor, maar het probleem is dat we krap in de spelers zitten”, stelt Sarri. Zijn ploeg behield afgelopen weekend dankzij een 1-1 gelijkspel tegen Manchester United de vierde plaats in de Premier League.

“We moeten in de top vier van de Premier League eindigen, omdat we volgend seizoen Champions League willen spelen”, zo tekent Goal op uit de mond van de Italiaanse oefenmeester. “Natuurlijk is de Europa League belangrijk, het is een mooie prijs. Maar we zullen ook aan de Premier League moeten denken. We willen via de competitie de Champions League halen en zoals je weet, is het lastig om bij de beste vier in de Premier League te eindigen.”