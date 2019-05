Anita: ‘Tweede helft van Ajax tegen Tottenham was voor ons bemoedigend’

Willem II staat zondag in de finale van de TOTO KNVB Beker tegenover Ajax. Voor Vurnon Anita betekent dat een fraai affiche, daar hij jarenlang in het shirt van de Amsterdammers speelde. In onderstaande video vertelt de dertigjarige middenvelder dat hij kansen ziet in het treffen met zijn oude club en dat Willem II hoop put uit de tweede helft van Ajax tegen Tottenham Hotspur in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League.