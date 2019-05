Ajax kan zich in illuster rijtje met Man United, Juve en Real Madrid scharen

Voor Ajax wacht woensdagavond de return van de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur. Met de 0-1 overwinning in het Tottenham Hotspur Stadium verschaften de Amsterdammers zich een uitstekende uitgangspositie om de eindstrijd van het miljardenbal te bereiken. Opta blikt vooruit op het duel in de Johan Cruijff ArenA, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Slechts één van de laatste zeventien teams die de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League of de Europa Cup I verloren, wist alsnog de eindstrijd te halen. Dat lukte Ajax in seizoen 1995/96: de heenwedstrijd tegen Panathinaikos werd met 1-0 verloren, waarna de return in een 3-0 overwinning eindigde.

O Ajax kan voor het eerst sinds 1996 weer eens de finale van de Champions League halen, terwijl Tottenham Hotspur voor het eerst de eindstrijd kan bereiken. The Spurs zouden de veertigste club in een Champions League- of Europa Cup I-finale zijn. De laatste club die voor het eerst de finale wist te halen, was Chelsea in 2008.

O De laatste twee uitwedstrijden van Tottenham Hotspur tegen een Nederlandse opponent eindigden allebei in een gelijkspel. In deze duels vielen totaal tien doelpunten. Sinds het begin van 2018 heeft Tottenham tegelijkertijd slechts één van de laatste zes uitwedstrijden in de Champions League weten te winnen, met de 0-1 overwinning op bezoek bij Borussia Dortmund. De overige duels eindigden in drie remises en twee nederlagen.

O De grootste thuisnederlaag tegen een Engelse opponent leed Ajax in september 1981 tegen Tottenham Hotspur. De Londenaren wonnen in het Olympisch Stadion met 1-3, dankzij doelpunten van Mark Falco (tweemaal) en Ricky Villa.

O Ajax wist de laatste drie thuiswedstrijden in de Champions League niet te winnen: twee remises, één nederlaag. De Amsterdammers zouden het vierde team kunnen worden dat de finale van het miljardenbal bereikt met meer zeges in uitwedstrijden dan in thuisduels, Manchester United (2010/11), Juventus (2016/17) en Real Madrid (2017/18).

O Ajax heeft met de voorrondes dit seizoen al zeventien wedstrijden in de Champions League gespeeld (zes in de kwalificatie, elf in het hoofdtoernooi), wat meer is dan ieder ander team. Van deze zeventien duels ging er slechts één verloren, in de heenwedstrijd van de achtste finales tegen Real Madrid: 1-2.

O Tottenham schoot in de heenwedstrijd van de halve finale tegen Ajax (0-1) slechts één keer op doel: de slechtste prestatie ooit in een Champions League-wedstrijd.

O Ajax is de enige van de vier halvefinalisten die dit seizoen in iedere Champions League-wedstrijd tot scoren wist te komen.

O Hakim Ziyech was dit seizoen in vier van de vijf wedstrijden in de knock-outfase van de Champions League betrokken bij een doelpunt: twee goals, twee assists. In de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur leverde de middenvelder de assist bij het doelpunt van Donny van de Beek.

O Heung-Min Son is na een schorsing weer van de partij in de return en nam dit seizoen de helft van de doelpunten van Tottenham Hotspur in de knock-outfase van de Champions League voor zijn rekening: vier van de acht. De Zuid-Koreaan trof reeds twaalf keer doel in het miljardenbal en geen enkele Aziatische speler scoorde vaker dan Son in het toernooi.