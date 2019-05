Bizarre fotoshoot Mauro Icardi en Wanda Nara, nieuwe auto voor Van Hooijdonk

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nog niet zo lang geleden verschenen in deze rubriek foto’s van een fotoshoot die Mauro Icardi op de achterbank van een Rolls-Royce hield met zijn partner Wanda Nara. Dat bleek echter slechts een voorproefje: de foto’s die de spits van Internazionale deze week verspreidde op zijn Instagram-pagina slaan werkelijk alles. Tamelijk ongewoon.

Pierre van Hooijdonk is sinds deze week de trotse bezitter van onderstaande Range Rover (swipe naar rechts!).

David Beckham vierde donderdag zijn 44ste verjaardag. Het Engelse icoon kon rekenen op de felicitaties van niemand minder dan Memphis Depay.

Oleksandr Zinchenko, speler van Manchester City en in het verleden op huurbasis actief voor PSV, ontving deze week familiebezoek in Engeland. Zinchenko maakt de laatste weken regelmatig minuten als linksback.

Ook Alessandro Matri (Sassuolo) en Raphaël Varane (Real Madrid) brachten quality time door met familie.

Arnold Bruggink vermaakte zich deze week in Italië. De oud-middenvelder annex analist bracht met zijn gezin een bezoek aan Rome.

Collega-analist Ronald de Boer vierde de 0-1 overwinning van Ajax op Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League samen met onder anderen Rafael van der Vaart.

In Turijn genoot Juventus-doelman Wojciech Szczesny met vrouw- en zoonlief van het mooie weer.

Arsenal-middenvelder Granit Xhaka dineerde tot slot deze week met een groep vrienden bij Gaucho, een luxueus steakhouse in hartje Londen.