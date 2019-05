‘Robben valt met mij te vergelijken, alleen is hij veel, veel beter'

Matteo Politano wordt dit seizoen door Sassuolo uitgeleend aan Internazionale en is in het Giuseppe Meazza uitgegroeid tot een vaste waarde. In een exclusief interview met DAZN praat de tijdelijk in Milaan spelende Politano uitgebreid over de derby met AC Milan, de samenwerking met trainer Luciano Spalletti en zijn bewondering voor collega-aanvaller Arjen Robben.

De uit de opleiding van AS Roma afkomstige buitenspeler lijkt in zijn manier van spelen op de routinier van Bayern München. Politano beaamt dat, maar blijft bescheiden onder de complimenten. “Robben is iemand die ik altijd heb bewonderd, omdat hij op fysiek vlak met mij valt te vergelijken. Alleen is hij veel, veel beter dan ik. Als speler kijk ik zeker weten tegen hem op”, zegt hij over de Nederlander.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!



Politano nam het onlangs openlijk op voor zijn bekritiseerde trainer, die wordt gelinkt met een vertrek. “We gaan heel goed met elkaar om. We hebben heel wat gesprekken en hij geeft me veel advies. Zoals bijvoorbeeld om dichter bij het doel van de tegenstander te spelen en gemener te zijn op het veld. Die eigenschap mis ik volgens mij het meest.”

De huurling kijkt ook terug op de meest recente confrontatie met AC Milan. “De laatste derby die ik speelde was voor mij al een behoorlijke tijd geleden, dus voor mij was het een geweldig gevoel. Als je het van buitenaf bekijkt, zie je dat het stadion altijd vol zit en dat er geweldige spelers op het veld staan. Dus het is fantastisch als je dan mag spelen”, aldus de Italiaanse aanvaller.