Jaloerse José Mourinho ‘verbaasd’ over vakcollega‘s in de Engelse top

José Mourinho werd in december de laan uitgestuurd bij Manchester United, nadat de Portugees in een eerder stadium beslag legde op de Carabao Cup en de Europa League met the Mancunians. Er was naar verluidt onder meer sprake van een verstoorde werkrelatie met de spelersgroep en Mourinho werd vervangen door Ole Gunnar Solskjaer. De clubloze coach kijkt nu weleens met jaloezie naar vakgenoten als Josep Guardiola en Jürgen Klopp

Guardiola en Klopp zijn momenteel werkzaam bij titelkandidaten Manchester City en Liverpool, waarbij volgens Mourinho de twee trainers zeer goede omstandigheden hebben. “Ik zou het heerlijk vinden om bij een club te werken waar ik dezelfde mogelijkheden zou krijgen als Jürgen en 'Pep'”, zei Mourinho woensdagavond tegen beIN Sports voorafgaand aan het eerste duel in de halve finale van de Champions League tussen Barcelona en Liverpool.

“Als je kijkt naar het Liverpool-elftal van vanavond: hoeveel spelers die nu meedoen waren er al toen Jürgen kwam?”, vroeg de gelegenheidsanalist zich hardop af. “Een paar maar. En toen 'Pep' na zijn eerste jaar niet tevreden was over zijn vleugelverdedigers, kocht hij gewoon drie nieuwe backs. Ook haalde hij keeper Claudio Bravo naar Manchester City, maar het seizoen erna kocht hij met Éderson gewoon een nieuwe doelman.”

Klopp werd in oktober 2015 aangesteld door de leiding van Liverpool. De Duitser krijgt alle lof toegezwaaid voor het spel van the Reds, maar prijzen heeft dat nog niet opgeleverd. “Ook als Jürgen bij Liverpool in drieënhalf jaar tijd geen enkele prijs verovert, zoals nu het geval lijkt te zijn, behoudt hij het volledige vertrouwen van het bestuur én de middelen om weer flink uit te geven”, aldus de Portugees.