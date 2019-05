Dusan Tadic vreest ‘fantastische speler’ niet: ‘Hij is erg belangrijk voor hen’

Dusan Tadic stelt dat Ajax nog vol aan de bak moet als men de finale van de Champions League wil halen. De Amsterdammers wonnen dinsdag met 0-1 van Tottenham Hotspur en hebben zodoende goede papieren om de eindstrijd te halen. De ervaren aanvaller denkt echter dat the Spurs erg gemotiveerd zijn om te winnen in de Johan Cruijff ArenA.

Tottenham heeft volgende week ook weer de beschikking over Heung-min Son, die bij de heenwedstrijd geschorst was. “Son is een fantastische speler, hij is erg belangrijk voor Tottenham. Het zal moeilijker voor ons worden, maar wij zullen ons eigen spel blijven spelen. Dat doen we eigenlijk altijd", zegt Tadic, geciteerd door onder meer de Daily Mirror.

De Servisch international wijst op de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus, de vorige tegenstanders van Ajax in het miljardenbal. “Toen hebben we laten zien dat we beter zijn. We spelen goed voetbal, met veel karakter, en we zullen daarmee doorgaan. Dat is onze grootste kracht”, aldus Tadic, die Southampton afgelopen zomer inruilde voor Ajax.

Tadic had niet kunnen bevroeden dat de club nu bijna in de finale van de Champions League staat. “Ajax is een club waarbij men nooit tevreden is. We willen altijd meer en nu willen we de finale halen. Ik houd ervan om bij Ajax te spelen”, besluit Tadic. Volgende week woensdag wacht de return tegen Tottenham. Zondag speelt Ajax de finale van de TOTO KNVB Beker, waarin Willem II in De Kuip de tegenstander is.