Tottenham wacht hels karwei tegen Ajax: ‘We waren wellicht geïntimideerd’

Tottenham Hotspur verloor dinsdagavond met 0-1 van Ajax, waardoor de Londenaren volgende week moeten winnen om de finale van de Champions League te halen. Lucas Moura ziet kansen voor the Spurs. "Tegen Manchester City (in de kwartfinales, red.) was de spirit ongelooflijk. Zo moeten we ook spelen in Amsterdam", zegt de aanvaller tegenover diverse Engelse media.

De Braziliaan wijst op de 4-3 nederlaag tegen Manchester City, waarbij Tottenham ternauwernood kwalificatie voor de halve finales afdwong. “We speelden goed tegen City. We waren mentaal sterk. Nu moeten we hetzelfde doen: rennen en vechten. Ik geloof in mijn ploeggenoten”, aldus de dribbelaar, die aangeeft dat manager Mauricio Pochettino tijdens de rust iedereen op scherp zette.

“Mauricio houdt ervan om ons scherp te houden en te motiveren. Hij is er ook goed in. In de eerste helft gaven we veel ruimte weg, dat zei de coach ook. De tweede helft was stukken beter. Er was meer intensiteit van onze kant, we waren agressiever. Het is nog niet voorbij. Ik ben ervan overtuigd dat we daar een goede wedstrijd kunnen spelen en kunnen winnen”, besluit de 26-jarige aanvaller.

Moussa Sissoko sluit zich aan bij zijn teamgenoot. “Het begin van de wedstrijd was slecht. We waren wellicht geïntimideerd door de uitdaging die voor ons lag. We speelden niet ons eigen spel. De tweede helft was ook veel beter. Het is zonde dat we de wedstrijd verloren, maar gelukkig is er nog een tweede wedstrijd”, aldus de middenvelder, die tijdens het eerste duel inviel voor Jan Vertonghen.