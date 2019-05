Mario Melchiot adviseert Liverpool: ‘Ze moeten hem bij Ajax weghalen’

Liverpool doet er goed aan om Matthijs de Ligt van Ajax over te nemen, zo benadrukt Mario Melchiot. De oud-verdediger, die de laatste jaren als commentator werkzaam is, denkt dat de verdediger annex aanvoerder van de Amsterdamse club een perfecte bondgenoot voor Virgil van Dijk zou zijn. “Als Liverpool slim is, halen ze De Ligt bij Ajax weg. De Ligt en Van Dijk samen bij Liverpool, dat zou een geweldig koppel zijn”, voorziet de oud-international.

“My boys van Ajax gaan natuurlijk proberen en er alles aan doen om De Ligt zo lang mogelijk bij de club te houden”, vertelde Melchiot in gesprek met talkSPORT. “Maar ze weten dat het vrij onmogelijk zal zijn. Ik ben een fan van De Ligt. Hij is een zeer slimme voetballer. Hij zat in een moeilijke periode in zijn begin bij Ajax. Hij maakte een paar fouten bij het Nederlands elftal en dat kwam hem op kritiek te staan.”

“Maar ik denk dat hij zijn mindset heeft veranderd en dat hij daardoor ook een betere voetballer is geworden.” De kans is aanwezig dat De Ligt nog dit seizoen tegen zijn mogelijk toekomstige werkgever staat. Een dag na de 0-1 zege van Ajax bij Tottenham Hotspur was het geïnteresseerde Barcelona in de andere halve finale van de Champions League met 3-0 te sterk voor Liverpool. De Spaanse topclub, Bayern München en Juventus worden als de meest voor de hand liggende bestemmingen genoemd.

Het contract van de negentienjarige De Ligt loopt medio 2021 ten einde. Ajax hanteert naar verluidt een vraagprijs van zestig à zeventig miljoen euro, exclusief variabele clausules. De Ligt speelde dinsdagavond in Londen wedstrijd nummer 113 in de hoofdmacht.