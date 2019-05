‘Erik ten Hag wil in bekerfinale hooguit drie spelers van Ajax sparen’

Erik ten Hag neigt ernaar komende zondag in de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Willem II hooguit drie spelers te sparen, zo verzekert De Telegraaf. Volgens de donderdageditie van het dagblad is Lasse Schöne een van de Ajacieden die mogelijk rust krijgt in verband met het weerzien met Tottenham Hotspur in de Champions League, woensdag in de Johan Cruijff Arena.

Ten Hag ruimde in het eerste duel met Tottenham een basisplaats in voor Joël Veltman, die in de bekerfinale mogelijk gepasseerd zal worden door Noussair Mazraoui. Een basisplaats voor Klaas-Jan Huntelaar zou betekenen dat David Neres, Dusan Tadic of Hakim Ziyech kan worden ontzien, al zal niet een van de drie daar om staan te springen.

Schöne rekent hoe dan ook op een basisplaats. “Ik wil graag de bekerfinale spelen. De trainer heeft dit seizoen niet veel spelers gespaard.” Ten Hag koos er aan het begin van het seizoen om diverse redenen voor om in de weekenden te periodiseren, maar dat resulteerde in puntenverlies. Dat Ajax nu al maanden in bijna dezelfde opstelling opereert, heeft volgens het dagblad voornamelijk te maken met de fitheid van de Ajax-selectie.

Ten Hag houdt doordeweeks alle meetresultaten nauwlettend in de gaten en grijpt tussen de duels in als er iemand in het rood staat, zo schrijft De Telegraaf. De spelers hebben hoe dan ook geen invloed op de opstelling. “Nee, ik denk dat iedereen wil spelen, maar dat bepaal ik met mijn staf”, verzekerde Ten Hag woensdag. “We zullen goed kijken hoe de spelers ervoor staan. We hebben het hele jaar gestreden voor prijzen. Zondag is de eerste kans om een prijs binnen te halen.”