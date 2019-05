‘Griekse Godenzonen’ van Willem II: ‘Ajax de landstitel, wij de beker’

Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis, de Griekse godenzonen van Willem II, hopen komende zondag ten koste van Ajax de TOTO KNVB Beker in de wacht te slepen. Dankzij de inspanningen van de twintigjarige Zuid-Europeanen is de Tilburgse club dit seizoen in het linkerrijtje terug te vinden en kan zondag als bonus een prijs worden gewonnen. “Zo voelt dat zeker. Zo’n wedstrijd speel je misschien maar één keer in je leven”, stelt Vrousai.

“Dat hebben ze ons hier wel ingeprent”, zegt Pavlidis op zijn beurt, donderdag in De Telegraaf. “Dat we geschiedenis kunnen schrijven.” Het tweetal vindt het bijzonder om de finale ook nog eens tegen Ajax, dat dit seizoen de treble kan winnen, te spelen. “Ajax is één van de beste clubs van de wereld. Ze zijn met een ongelooflijk seizoen bezig. De klasse druipt ervan af. Maar voetbal blijft een spel. We gaan voor de overwinning.”

“Zij de landstitel, wij de beker. Daar doen we niet moeilijk over.” Vrousai denkt daar net zo over. “Zij hebben aardig wat meters in de benen en zijn nog steeds op drie fronten actief, dat kan in ons voordeel zijn.” Landgenoten Nikos Machlas en Angelos Charisteas veroverden de beker deze eeuw met Ajax. Pavlidis: „Zij zijn rolmodellen in ons land. Charisteas is voor eeuwig een held dankzij zijn winnende treffer op het EK in 2004.”

Vrousai weet niet of Machlas en Charisteas het duo van Willem II kennen. “Maar daar zal verandering in komen als we Ajax verslaan.” Het wordt hoe dan ook een lastige club: nog geen maand geleden won Ajax met 1-4 in Tilburg. Vrousai noemt de wedstrijd een leerzame generale repetitie, met Frenkie de Jong als voorbeeld. “We kunnen ons niet vergelijken met zo’n grote speler, maar hij geldt wel als voorbeeld voor ons. Frenkie bewijst dat ook spelers van Willem II de wereldtop kunnen halen.”