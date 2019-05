Verliezende Klopp genoot in het Camp Nou: ‘Ik zit al heel lang in deze wereld’

Liverpool heeft volgens Jürgen Klopp woensdag het maximale eruitgehaald in de eerste halve finale van de Champions League tegen Barcelona (3-0). Een opvallende conclusie van de oefenmeester, gezien het grote aantal gemiste kansen. “Barcelona maakte drie doelpunten en wij geen een, maar het spel van mijn spelers was goed. Wij speelden een superwedstrijd tegen een ploeg zoals Barcelona, dat aan een paar kansen voldoende heeft.”

“Wij hadden de wedstrijd onder controle”, was Klopp opvallend mild voor zijn team. “Ik heb genoten van de wedstrijd, alleen de uitslag zint me niet. Verder was alles goed. Het was een topprestatie van mijn ploeg. Volgende week gaan we het opnieuw proberen, zo staat het in het speelschema”, grapte Klopp. “Dat is voetbal: er worden geen cijfers uitgedeeld.”

“Nee, het was nu bij ons geen feestje in de kleedkamer. Het is een ervaring waarvan we moeten leren. We hebben het onszelf in elk geval niet gemakkelijk gemaakt. Maar we spelen over drie dagen alweer tegen Newcastle United. Dat is nu even het belangrijkste.” Klopp bleef ondanks de nederlaag strijdbaar voor de return. “3-0 is niet de makkelijkste uitgangspositie, maar we hebben nog een wedstrijd en onze fans zullen er dan zijn.”

“Ik weet niet of meer verdienden dan we hebben gekregen”, ging Klopp dieper op zijn eerdere conclusie in. “We speelden zeer goed, maar Barcelona scoorde drie keer en wij niet. Dat moeten we accepteren. Ik ben blij en trots op de jongens”, benadrukte de Duitser. “Ik denk dat dit beste Champions League-wedstrijd is die we hebben gespeeld. Niet alleen dit seizoen, maar ook afgelopen seizoen. En dat tegen een team als Barcelona, daar kan ik alleen maar ontzettend tevreden over zijn.”

“We speelden tussen de linies, rondom hun strafschopgebied, we hadden goede kansen en we hebben Barcelona in de problemen gebracht. Dat is goed. Uit verliezen is geen groot probleem. Dat mag, zolang je maar scoort. Dat is het probleem van vanavond en dat maakt het er niet makkelijk op. Maar mijns inziens hebben de jongens veel respect afgedwongen met de manier waarop ze hebben gespeeld en ik ben heel blij over hun ontwikkeling. Nogmaals, ik heb genoten van de wedstrijd. Maar de uitslag is niet om van te genieten. Ik zit al zo lang in deze wereld dat ik heb geleerd om ermee te leven.”