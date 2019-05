Valverde rekent zich niet rijk en wijst op ‘Romantada’: ‘Dit is vergelijkbaar’

Barcelona lijkt na woensdagavond met anderhalf been in de finale van de Champions League te staan. Het team van Ernesto Valverde zegevierde in de eerste halve finale met 3-0 over Liverpool en kan volgende week dinsdag het karwei op Anfield afmaken. Valverde rekent zich niet rijk en wees na afloop naar de Romantada van afgelopen seizoen. Na een 4-1 zege op AS Roma in het Camp Nou volgde een 3-0 nederlaag in Rome.

Valverde erkende na afloop dat het tempo van de wedstrijd hoog lag, van beide kanten. “Je probeert een wedstrijd altijd naar je hand te zetten. Maar soms domineer je het ritme van een wedstrijd en soms wordt het elftal door het ritme gedomineerd”, vertelde de oefenmeester van Barcelona. “Het was niet ons plan om verdedigend te spelen, maar met de punt naar voren. Dit was een wedstrijd van geven en nemen.”

Er hadden meer doelpunten kunnen vallen, van beide kanten. “Liverpool had een grote kans, die tegen de paal. En die redding van Marc-André ter Stegen. Het was een wedstrijd waarin Liverpool soms de controle had en wij er niet lekker in zaten. Maar we hebben gewonnen van een bijzonder sterk elftal. Dit is echter vergelijkbaar met afgelopen seizoen. Toen hadden we ook een marge van drie doelpunten tegen AS Roma.”

Valverde weet niet of Lionel Messi, die de 2-0 en 3-0 maakte, extra gemotiveerd is. “We weten hoe Lionel is, maar keer op keer kan hij ons nog altijd verrassen. Iedereen moet er staan wanneer dat nodig is, maar hij doet dat altijd. Lionel Messi heeft ons op sleeptouw genomen, maar de return moet nog gespeeld worden.” Barcelona moest echter ook Ter Stegen dankbaar zijn. Met een reeks prima reddingen hield de doelman voor de thuisclub de kostbare 'nul' vast, al kreeg hij in de slotfase bij een inzet van Mohamed Salah nog wel hulp van de paal.

“Deze wedstrijd was het beste cadeau voor mij, al kwam het wel een dag te laat'', doelde Ter Stegen lachend op zijn 27e verjaardag die hij een dag eerder nog op bescheiden wijze vierde. “Ik heb erg, heel erg genoten van deze wedstrijd. Ik denk ook dat het publiek plezier heeft gehad.” Ter Stegen wilde nog niet aan de finale van de Champions League op 1 juni in Madrid denken. “Volgende week dinsdag zal het in Liverpool nog een hard gevecht worden. Het wordt even zwaar als in deze wedstrijd.”