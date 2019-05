Barcelona lijkt zeker van finale na briljante ingeving Messi

Barcelona heeft woensdagavond een enorme stap gezet richting de finale van de Champions League. De Catalaanse grootmacht won in het eigen Camp Nou met 3-0 van Liverpool en reist zodoende volgende week met een uitstekende uitgangspositie af naar Engeland voor de return. Barcelona speelde zeker geen grootse wedstrijd, maar in het laatste kwartier zorgde Lionel Messi met twee doelpunten, waaronder een briljante vrije trap van grote afstand, voor een riante zege.

Beide coaches hadden vooraf enkele verrassingen in petto in hun basiself. Ernesto Valverde gaf Arturo Vidal op het middenveld van Barcelona bijvoorbeeld de voorkeur boven Arthur Melo, terwijl Jürgen Klopp bij Liverpool onder anderen Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson en Roberto Firmino op de reservebank liet starten. Daardoor kwam Georginio Wijnaldum als valse spits te spelen. In een levendige openingsfase claimden beide teams tevergeefs een strafschop. Sadio Mané kwam namens Liverpool ten val na een duel met Gerard Piqué en aan de overzijde kreeg Joël Matip de bal op hand, maar scheidsrechter Björn Kuipers oordeelde in beide gevallen dat er niets aan de hand was.

Na 26 minuten voetballen was het Barcelona dat de score wist te openen. Jordi Alba bracht de bal vanaf de linkerkant van het veld in het strafschopgebied van Liverpool, waar Luis Suárez was ontsnapt aan de aandacht van Virgil van Dijk en de bal fraai voorbij Alisson Becker verlengde: 1-0. Het betekende voor Liverpool de tweede tegenvaller in korte tijd, want vlak ervoor was Naby Keïta afgehaakt met ogenschijnlijk een liesblessure. Barcelona kreeg de wedstrijd na de openingstreffer meer in handen en bereikte de onderbreking uiteindelijk met een nipte voorsprong. Toch had Mané Liverpool tien minuten voor rust nog op gelijke hoogte kunnen brengen: oog in oog met Marc-André ter Stegen tilde de Senegalees de bal over het doel heen.

Liverpool begon vervolgens uitstekend aan de tweede helft. James Milner was al snel na de theepauze gevaarlijk, maar de Engelsman schoot na voorbereidend werk van Mohamed Salah en Wijnaldum op de vuisten van Ter Stegen. Even later was het Salah zelf die Ter Stegen met een knal van afstand tot een fraaie redding dwong. De Duitse doelman hield Barcelona rond het uur opnieuw op de been, ditmaal na weer een poging van Milner. Vrijwel onmiddellijk erna voerde Valverde een defensieve wissel toe met het inbrengen van rechtsback van Nélson Semedo voor de tegenvallende Philippe Coutinho.

Barcelona was in aanvallend opzicht vrijwel volledig afhankelijk van Messi. De Argentijnse vedette had na ruim een uur een fraaie steekpass in huis op Vidal, maar doordat de controle van de Chileen matig was, ging een goede mogelijkheid voor de thuisploeg teniet. Liverpool had de wedstrijd in de tweede helft onder controle, maar in het laatste kwartier ging het volledig mis voor the Reds. Messi kopte eerst de 2-0 tegen de touwen nadat Suárez de lat had geraakt, waarna de Argentijn met een werkelijk schitterende vrije trap de eindstand bepaalde. Liverpool miste daarna via Salah, die voor een vrijwel leeg doel het aluminium raakte, nog een enorme kans en weet zodoende dat het volgende week in de return een ongekende krachttoer zal moeten leveren.