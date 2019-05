Collega De Roon en Hateboer kost AS Roma 50 miljoen

Een centrale verdediger staat bovenaan het verlanglijstje van Arsenal-manager Unai Emery. Harry Maguire van Leicester City, Toby Alderweireld van Tottenham Hotspur, Kurt Zouma van Chelsea en Djene Dakonam van Getafe zijn in beeld bij the Gunners . (Daily Star)

Jan Carlos Hurtado maakt mogelijk op korte termijn de overstap naar Europa. Newcastle United heeft de pijlen gericht op de aanvaller uit Venezuela, die in dienst is van het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata. (Chronicle)