Wijnaldum ploetert tegen Barcelona in nieuwe rol: ‘Dat is niet echt een succes’

Georginio Wijnaldum viel woensdagavond in de eerste helft tussen Barcelona en Liverpool op in een bijzondere rol. De Oranje-international speelde door de afwezigheid van Roberto Firmino vaak als centrumspits, maar Youri Mulder benadrukt in de rust dat Wijnaldum beter op zijn plek is op het middenveld.

Liverpool begon zonder aanvalsleider Firmino aan het eerste duel met Barcelona in de halve finales van de Champions League. Manager Jürgen Klopp leek te opteren voor een viermansmiddenveld, maar positioneerde in plaats daarvan Wijnaldum als spits. "Dat is niet echt een succes", oordeelt Mulder bij Ziggo Sport. "Hij speelt een beetje in de Firmino-rol, een beetje teruggetrokken, ook werkend zonder bal."

Presentator Jack van Gelder stelt dat Firmino in de tweede helft eventueel gebracht kan worden door Klopp. "Het is te prijzen wat Wijnaldum doet. Tegen Huddersfield Town speelde hij nog op 6 en nu speelt hij op 9. Het is natuurlijk een speler die je overal wel kunt inzetten, maar je ziet wel duidelijk dat het zijn positie niet is. Het is geen gemakkelijke positie", aldus Mulder.

Halverwege leidde Barcelona overigens met 1-0 door een doelpunt van Luis Suárez. De Uruguayaanse aanvaller rondde rond het halfuur af na een fraaie voorzet van Jordi Alba en maakte zo het verschil in de eerste helft. Extra domper voor Liverpool in de eerste helft was het geblesseerd uitvallen van Naby Keïta, vlak voor de openingstreffer van Suárez.