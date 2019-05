Tottenham Hotspur reageert op kritiek en stuurt Vertonghen naar neuroloog

Jan Vertonghen is woensdag nader onderzocht door Tottenham Hotspur naar aanleiding van de hoofdblessure die hij dinsdagavond opliep in de halve finale van de Champions League tegen Ajax (0-1). De club doet geen uitspraken over de ernst van de blessure, maar stelt dat Vertonghen donderdag een neuroloog, die gespecialiseerd is in de behandeling van topsporters, gaat bezoeken.

Vertonghen knalde in de eerste helft tijdens een luchtduel hard met zijn hoofd op het achterhoofd van Toby Alderweireld. Hij bloedde hevig en werd minutenlang behandeld. Vervolgens keerde Vertonghen terug op het veld, hoewel ook scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz zijn twijfels leek te hebben over diens fitheid. Al snel bleek dat Vertonghen toch niet verder kon en maakte hij plaats voor Moussa Sissoko.

Na het voorval met Vertonghen was er kritiek op het feit dat de Belg, ondanks dat hij hevig bloedde en een aangeslagen indruk maakte, toch weer binnen de lijnen mocht komen van de medische staf van Tottenham. “Hij werd geacht in orde te zijn omdat hij alle vragen correct en helder beantwoordde en hij dacht dat hij fit genoeg was om terug te keren op het veld", meldt de club in een verklaring.

"Jan werd onmiddellijk gewisseld toen hij de medische staf informeerde dat hij plotseling niet meer stabiel op zijn benen kon staan.” Vertonghen liet via Twitter weten dat het naar omstandigheden goed met hem gaat. "Dit was niet de manier waarop ik hoopte dat de wedstrijd zou verlopen. Ik voel me vandaag oké. Ik wil beide supportersscharen bedanken voor de positieve berichten", schreef de Belg,