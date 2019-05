Klopp spaart belangrijk drietal tegen Barça: ‘Hij wilde zelf graag spelen’

Jürgen Klopp heeft enkele verrassende keuzes gemaakt in zijn basiself voor het eerste duel van Liverpool met Barcelona in de halve finales van de Champions League. De Duitse manager kiest er in het Camp Nou onder meer voor om Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson en Roberto Firmino op de bank te houden. Klopp stelt tegenover BT Sport dat rouleren op dit moment essentieel is.

Liverpool speelt behalve in de Champions League immers ook nog een rol van betekenis in Premier League. The Reds staan met nog twee speelrondes voor de boeg in de Engelse competitie op een tweede plaats, slechts één punt achter koploper Manchester City. "Dit is hoe het werkt met zoveel wedstrijden kort op elkaar", licht Klopp toe.

Firmino kampte de laatste dagen met fysieke klachten en ontbrak afgelopen vrijdag ook al in de laatste competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town (5-0). De Braziliaanse spits is in principe fit. "Bobby wilde zelf graag spelen en de medische staf heeft me gezegd dat het in orde is, maar je moet er zeker van zijn. Kan hij 90 minuten spelen of niet? Hij start niet. Bobby zit op de bank en dat is goed nieuws", vertelt Klopp over Firmino.

Klopp heeft ervoor gekozen om de afwezigheid van Firmino voorin op te vangen met een extra middenvelder. Fabinho, James Milner, Georginio Wijnaldum en Naby Keïta verschijnen aan de aftrap, waardoor aanvoerder Henderson genoegen moet nemen met een reserverol. "Alle jongens zijn fit, maar Hendo heeft vijf wedstrijden op rij gespeeld. Millie heeft de laatste twee duels niet gespeeld, dus het spreekt voor zich dat we hem gingen gebruiken. Datzelfde geldt voor Fabinho. Voor Naby en Gini geldt dat ze dit seizoen niet alle wedstrijden gespeeld hebben."

Achterin valt de reservebeurt van rechtsback Alexander-Arnold op; Joe Gomez krijgt de voorkeur. "Voor mij was het duidelijk dat Gomez zou gaan spelen, mits hij op tijd fit zou raken. Ik denk dat het logisch is om hem op die positie op te stellen. Voor Trent is het ook goed om weer op kracht te komen; er komen enkele belangrijke wedstrijden aan. Maar we wilden voor vanavond een ploeg met veel loopvermogen hebben."