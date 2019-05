‘Maar een speler heeft minder minuten nodig voor een goal dan Van Persie’

Robin van Persie hangt na bijna twintig jaar betaald voetbal zijn kicksen aan de wilgen en neemt afscheid van Feyenoord. Zijn lange carrière bracht hem onder meer bij Arsenal en Manchester United, en in de Premier League maakte hij een onuitwisbare indruk. In deze laatste reguliere aflevering van 'Feiten op Tafel' van het seizoen nemen presentator Justus Dingemanse en Opta-analist Joris van den Ban zijn carrière onder de loep.

(Tekst gaat verder onder video)

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!



Carrière

Van Persie begon zijn carrière bij Excelsior, maar maakte nooit zijn opwachting in het eerste elftal. Bij stadsgenoot Feyenoord kwam hij in zijn eerste periode 61 keer in actie waarin hij 14 goals maakte. Ondanks het feit dat hij goede wedstrijden met mindere optredens afwisselde, zag Arsène Wenger het helemaal zitten in de jongeling en hij haalde hem naar Londen. In de acht seizoenen bij Arsenal groeide Van Persie uit tot wereldtop en kwam hij in zijn laatste seizoen tot zijn beste persoonlijke prestatie. Met de overstap naar Manchester United in het daaropvolgende jaar won hij zijn enige landstitel uit zijn carrière en werd hij voor de tweede maal topscorer van de Premier League.

De carrière van Robin van Persie in vogelvlucht.

Nederlands elftal

Hoewel Wesley Sneijder recordinternational is qua interlands, is het Van Persie die de meeste doelpunten op zijn naam heeft staan voor Oranje. Met precies 50 doelpunten in 102 interlands is hij Patrick Kluivert (40) en Klaas-Jan Huntelaar (42) voorbijgestreefd. Zijn mooiste doelpunt voor het Nederlands elftal was vermoedelijk zijn treffer tegen Spanje in de met 5-1 gewonnen wedstrijd op het WK van 2014 in Brazilië. Daarmee scoorde hij voor het vijfde opeenvolgende eindtoernooi.

Robin van Persie scoorde op elk van zijn vijf eindtoernooien.

Feyenoord

Van Persie heeft de analisten die hun twijfels hadden bij de vraag of hij in Rotterdam-Zuid nog van meerwaarde zou kunnen zijn de mond gesnoerd met zijn geweldige moyenne. In de Eredivisie en het bekertoernooi heeft alleen Alexander Isak, die pas sinds de winterstop actief is in Nederland, minder minuten nodig voor een treffer sinds de terugkeer van Van Persie. Ondanks deze uitzonderlijke doeltreffendheid doet Feyenoord het doorgaans echter beter in de wedstrijden waarin de inmiddels 35-jarige zilveren vos niet aan de aftrap verschijnt. Benieuwd hoe dat precies zit? Bekijk dan de laatste aflevering van Feiten op Tafel!