‘Op Robin van Persie na hebben ze met iedereen gespeeld’

Excelsior wist woensdagmiddag in een besloten oefenwedstrijd te winnen van Feyenoord (1-3). Ricardo Moniz weet dat het hiervoor lang geleden was dat zijn elftal met een zege van het veld stapte. “Dit geeft dan ook een heel goed gevoel”, laat de onlangs aangestelde oefenmeester na afloop weten in een interview met RTV Rijnmond.

De opvolger van Adrie Poldervaart in Kralingen blijft ondanks de verrassende winstbeurt met beide benen op de grond staan. “Wij hebben natuurlijk veel respect voor Feyenoord”, benadrukt de winnende coach. “Het is en blijft een grote naam en als je dan in de hoek zit waar de klappen vallen, geeft dit wel het vertrouwen dat we ons mannetje kunnen staan.”

Feyenoord verliest dus wederom van een team dat wordt getraind door Moniz. Eerder dit seizoen zwaaide hij de scepter bij AS Trencín, in de voorronde van de Europa League te sterk voor de Rotterdamse club. De Slowaken wonnen op eigen veld met ruime cijfers (4-0) en hielden de formatie van Giovanni van Bronckhorst in De Kuip op een gelijkspel (1-1).

Moniz gelooft niet dat de opponent van woensdag op halve kracht opereerde. “Feyenoord gaat nooit één procent minder geven. Ze hebben zeker over de gehele wedstrijd met iedereen gespeeld. Behalve Robin van Persie”, verwijst de Excelsior-trainer naar de afwezigheid van de 35-jarige aanvaller. Van Persie speelt namens Feyenoord alleen nog tegen ADO Den Haag en Fortuna Sittard en zwaait dan af als profvoetballer.