Voetbalwereld steekt Iker Casillas (37) een hart onder de riem

De (voetbal)wereld leeft mee met Iker Casillas. De 37-jarige Spaanse doelman werd woensdagmiddag op het trainingsveld van FC Porto getroffen door een hartaanval en heeft inmiddels in het ziekenhuis een operatie ondergegaan. Casillas verkeert volgens diverse Portugese en Spaanse media buiten levensgevaar.

????????@IkerCasillas fuerza capi,un abrazo — Santi Cazorla (@19SCazorla) 1 mei 2019

Animo @IkerCasillas y pronta recuperación . Un abrazo enorme . ?? — Andrés Palop (@Palop1) 1 mei 2019

Stay strong San ???????? Vai correr tudo bem @IkerCasillas — Diogo Dalot (@DalotDiogo) 1 mei 2019

Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 mei 2019

Get well soon, @IkerCasillas. All of us at Chelsea wish you a full and speedy recovery. ?? pic.twitter.com/I1rHtTaxxx — Chelsea FC (@ChelseaFC) 1 mei 2019

Sending lots of love from Rome @IkerCasillas ?? pic.twitter.com/rxSySRVF4t — AS Roma English (@ASRomaEN) 1 mei 2019

Hope you get well soon @IkerCasillas ???? — Jerome Boateng (@JB17Official) 1 mei 2019

Stay strong, @IkerCasillas! Our best wishes for a quick and complete recovery — FC Barcelona (@FCBarcelona) 1 mei 2019

Shocked reading the reports. Hope you are ok my friend @IkerCasillas ???? pic.twitter.com/NrHjjEwzUi — Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) 1 mei 2019

Fuerza y ánimo crack ?????????? @IkerCasillas — Álvaro Negredo 9?? (@AlvaroNegredo9) 1 mei 2019

Get well soon my friend @IkerCasillas ???????? pic.twitter.com/We4d6kjq9y — Gareth Bale (@GarethBale11) 1 mei 2019