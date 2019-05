Iker Casillas buiten levensgevaar na hartaanval op trainingsveld

Iker Casillas is woensdag op het trainingsveld getroffen door een hartaanval, zo melden verschillende Portugese en Spaanse media. De doelman van FC Porto is meteen naar het ziekenhuis vervoerd waar hij onder het mes is gegaan. De 37-jarige doelman verkeert inmiddels buiten levensgevaar.

Casillas raakte onwel op de training van de huidige nummer twee van de Liga NOS, waarna hij meteen naar het Hospital CUF werd vervoerd. Hier vond meteen een ingreep plaats en FC Porto zou inmiddels hebben laten weten dat Casillas buiten levensgevaar en bij bewustzijn is. De kans dat de routinier dit seizoen nog tussen de palen zal staan is echter minimaal en er wordt ook gevreesd voor de rest van zijn loopbaan.

Casillas is dit seizoen een vaste waarde in het doel bij os Dragões en kwam vooralsnog 31 keer in actie in competitieverband. Daarnaast stond hij ook tien keer in het veld tijdens het Champions League-avontuur van de Portugezen, dat onlangs in de kwartfinales ten einde kwam door toedoen van Liverpool.

De 167-voudig international van Spanje verlengde een ruime maand geleden zijn contract bij FC Porto nog met de gedachte om ‘door te gaan tot zijn veertigste’. Hij kwam in 2015 over van Real Madrid en speelde tot nu toe 156 wedstrijden namens de Portugese grootmacht. In dienst van de Koninklijke kwam hij eerder in zestien jaar tijd tot 725 duels.