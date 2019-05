Kamp-Namli krijgt aanbiedingen binnen en praat met ‘Nederlandse top’

Younes Namli wordt intensief gevolgd door een Nederlandse topclub, zo blijkt uit de woorden van zijn zaakwaarnemer. De aanvaller, met een contract tot medio 2020 bij PEC Zwolle, werd eerder al eens genoemd bij Feyenoord en het zou kunnen dat hij met Jaap Stam meegaat naar Rotterdam. De trainer zit nog twee wedstrijden op de bank bij de Zwollenaren en vertrekt dan richting De Kuip om daar het stokje over te nemen van Giovanni van Bronckhorst.

Daan Kramp praat in gesprek met Voetbal International over de belangstelling voor zijn cliënt. “Op dit moment zijn er meerdere clubs die zich hebben gemeld voor Younes. Ook hebben een aantal clubs al een concreet bod neergelegd bij PEC Zwolle of mij”, aldus de zakelijk adviseur van de buitenspeler in Zwolse dienst.

“Ik ben ook in gesprek met de Nederlandse top over hem. Younes is heel kritisch waar hij z'n carrière een vervolg wil geven. De volgende stap moet dan ook een logische zijn”, voegt Kramp daaraan toe. De 24-jarige Namli gaf acte de présence in 31 van de 32 competitieduels van PEC Zwolle en heeft 4 doelpunten en 7 assists achter zijn naam staan.

De in Denemarken geboren vleugelaanvaller verruilde sc Heerenveen in de zomer van 2017 voor PEC Zwolle en had dit seizoen een belangrijk aandeel in de opmars van de brigade van Stam. De oud-verdediger werd in december aangesteld als opvolger van John van 't Schip en wist de Blauwvingers uit de gevarenzone te leiden.