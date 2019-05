‘Ik dacht over De Ligt: ‘Is dit een Nederlander? Eerder een witte Afrikaan’’

Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt zijn inmiddels uitgegroeid tot steunpilaren bij Ajax, maar de drie waren een paar jaar geleden nog ‘slechts’ talenten in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Mike van der Hoorn speelde in het verleden drie jaar in het rood-wit en de huidige verdediger van Swansea City kan zich het drietal nog goed herinneren.

“De Jong kwam net van Willem II, hij was nog wat onwennig. Van hem kon ik niet meteen inschatten of hij het zou gaan halen. Van De Ligt wel”, blikt Van der Hoorn terug in gesprek met Voetbal International. De huidige aanvoerder van Ajax maakte meteen indruk op zijn toenmalige ploeggenoot: “Ik weet nog dat hij kwam meetrainen met ons.”

“‘Waar hebben ze die vandaan getrokken?’, dacht ik. ‘Is dit een Nederlander? Eerder een witte Afrikaan.’ Zo jong, maar al zo groot en sterk. Echt een beer”, glimlacht hij. De Jong en De Ligt speelden dinsdagavond een belangrijke rol in de met 0-1 gewonnen halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, maar Van de Beek stapte misschien nog wel meer in de schijnwerpers.

De middenvelder was in Londen goed voor het enige doelpunt en Van der Hoorn had al vroeg door met een goede voetballer samen te spelen: “Maar nog meer indruk maakte Van de Beek op mij. Die was mentaal al zo stabiel. Gewoon een goeie en normale gozer, altijd hard werkend, maar met zoveel kwaliteit. Heel veel scorend vermogen.”