Co Adriaanse adviseert: ‘Als ik bij Ajax zat, zou ik hem meteen kopen’

Dankzij de sterke prestaties in de Champions League gaat veel aandacht uit naar Ajax in aanloop naar de finale van de TOTO KNVB Beker. Tegenstander Willem II, met Alexander Isak als een van de revelaties van de tweede seizoenshelft, zou weleens voor een stunt kunnen gaan zorgen in De Kuip, zo luidt het oordeel van oud-trainer Co Adriaanse.

De clubloze oefenmeester was bij beide clubs werkzaam en ziet Isak graag richting Amsterdam vertrekken. "Als ik bij Ajax zat, zou ik hem meteen kopen", adviseert Adriaanse in een voorbeschouwing van de KNVB. Isak wordt vaak vergeleken met landgenoot Zlatan Ibrahimovic en dat kan de trainer in ruste begrijpen. "Hij is misschien wel verder dan Zlatan. Die speelde niet meteen in het eerste van Ajax.”

Adriaanse weet dat de Tricolores zondag als underdog aan de eindstrijd beginnen, maar ziet wel degelijk kansen voor het elftal van Adrie Koster. “Ze hebben goede spelers. Willem II gaat zeker niet alleen maar verdedigen en zal proberen hoog druk te zetten tegen Ajax. Dat kan ook, want in 2014 won PEC Zwolle onder leiding van Ron Jans ook met 5-1 van Ajax in de finale.”

“Ik denk dat ze veel fitter zijn dan Ajax, want ze hebben veel minder wedstrijdminuten gemaakt”, verwijst Adriaanse naar het programma van de Amsterdammers in het miljardenbal. “Het wordt doelpuntrijk, met zeven goals”, zo eindigt hij met een gewaagde voorspelling. De aftrap van de finale in het bekertoernooi is aanstaande zondag om 18.00 uur.