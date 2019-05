‘Megatransfer stap dichterbij na persoonlijk akkoord Christian Eriksen’

Christan Eriksen lijkt op weg naar Real Madrid. De Deense middenvelder van Tottenham Hotspur wordt al weken hardnekkig gelinkt aan een vertrek naar de Koninklijke en volgens AS is een megatransfer een stap dichterbij gekomen. Volgens de Spaanse krant heeft Eriksen een persoonlijk akkoord bereikt met de grootmacht uit Madrid.

Eriksen verdient momenteel naar verluidt vier miljoen euro per seizoen, maar nu zou de voormalig Ajacied in Spanje veel meer kunnen verdienen na het bereiken van een deal met Real. De topclub moet waarschijnlijk wel diep in de buidel tasten. Het contract van de Deen bij Tottenham loopt weliswaar medio 2020 af, maar de Engelsen zijn niet bereid de creatieveling voor een habbekrats te laten gaan.

In 2018 benaderde Real Tottenham voor het eerst inzake Eriksen. Destijds liet de Engelse club weten dat Eriksen 250 miljoen euro moest kosten. Inmiddels zal de vraagprijs iets lager liggen, daar het einde van de verbintenis van de middenvelder nadert. Volgens diverse Engelse media zou Tottenham momenteel bereid zijn om met 150 miljoen genoegen te nemen. Eriksen is sinds 2013 actief voor Tottenham, nadat de club circa 13,5 miljoen euro had betaald aan Ajax.

Sindsdien kwam de 87-voudig international 273 keer in actie voor Tottenham, met 65 goals en 86 assists als resultaat. De 27-jarige middenvelder is niet de enige topspeler die in verband wordt gebracht met een transfer naar Real. Ook onder anderen Kylian Mbappé, Eden Hazard en Mauro Icardi zouden in de belangstelling staan van de huidige nummer drie van LaLiga.