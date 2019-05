Ex-Ajacieden ‘vernederd’ in Londen: ‘Ze zijn op ongekende wijze te kijk gezet’

Ajax won dinsdagavond met 0-1 van Tottenham Hotspur, waardoor de Amsterdammers de finale van de Champions League in Madrid kunnen ruiken. The Spurs werden dinsdag bij het duel in Londen in het eerste halfuur weggespeeld door Ajax, constateert Valentijn Driessen. De journalist stelt dat Tottenham, en ook de vier ex-Ajacieden die bij de Engelse club spelen, te kijk werden gezet.

“Dan heb je het gezien bij Ajax en ga je voor de financiën, maar zeker voor de sportieve internationale uitdaging naar de Premier League of LaLiga; om een paar jaar later in je eigen nieuwe schitterende voetbaltempel voor 60.000 toeschouwers op ongekende wijze te kijk te worden gezet”, schrijft Driessen in zijn column voor De Telegraaf.

“Wat zullen Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Davinson Sánchez en Toby Alderweireld zich vernederd hebben gevoeld bij de oorwassing door veel voormalige ploeggenoten van hun oude werkgever Ajax”, vervolgt Driessen. De columnist zag dat Ajax het eerste halfuur met offensief en dominant combinatievoetbal en ook zonder angst voor de tegenstander speelde.

“De galavoorstelling op het hoogste podium gisteren in Londen werd door heel Europa gezien en daarmee maakte Ajax opnieuw ongekende reclame voor z’n eigen talentenfabriek”, aldus Driessen, die veel vertrouwen heeft in een finaleplek voor Ajax. “Al moet worden gezegd dat Ajax zich na rust een periode te lang liet meeslepen in het fysieke voetbalgevecht dat Tottenham Hotspur er even van wist te maken, als laatste stuiptrekking.”