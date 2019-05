Ajax zet unieke prestatie neer en is dicht bij record Real Madrid

Ajax won dinsdagavond met 0-1 van Tottenham Hotspur, waardoor de finale van de Champions League lonkt voor de Amsterdamse club. De prestaties van Ajax in Europees verband zijn zeer bevordelijk voor de positie van Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Door de nipte zege pakte Ajax wederom twee punten, waardoor het totale aantal inmiddels op 32 punten komt.

Ajax heeft zodoende het hoogste aantal punten vergaard van alle clubs die dit seizoen in actie kwamen in de Champions League. De Amsterdammers hebben zes overwinningen geboekt en vier keer gelijkgespeeld, wat uiteindelijk zestien punten opleverde. Daarnaast kreeg Ajax punten voor het bereiken van de poulefase en de verschillende knock-outfases van het miljardenbal.

Volgens Voetbal International lonkt een Europees record voor Ajax, aangezien men al sinds de tweede voorronde actief is in de Champions League. Het record staat tot dusver op naam van Real Madrid, dat in 2014 35 punten pakte door onder meer het toernooi te winnen. Ajax kan dat aantal volgende week al aantikken als men in de return tegen Tottenham goede zaken doet.

Bij een overwinning komt Ajax op gelijke hoogte met Real, aangezien men door het bereiken van de finale ook sowieso een punt krijgt. De Amsterdammers staan nu dus nog op 32 punten, een uniek aantal voor een Nederlandse club. Het oude Nederlandse record was in handen van zowel AZ als Ajax, op basis van de seizoenen 2004/04 en 2016/17, met 24 punten.

De prestaties van Ajax zijn goed voor de positie van Nederland op de coëfficiëntenlijst. Op basis van dit seizoen staat Nederland nu zevende, maar in de algehele stand, die ook rekening houdt met de voorbije voetbaljaargangen, staat Nederland elfde. Mocht Ajax zowel de return als de finale winnen, dan blijft deze elfde plek sowieso behouden. Dit betekent uiteindelijk waarschijnlijk een direct ticket voor het miljardenbal voor de landskampioen van 2020.