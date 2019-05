‘Klopp maakte zeldzame fout door die twee ‘Liverpool-legendes’ te noemen’

Barcelona neemt het in de halve finales van de Champions League op tegen Liverpool en voor met name Luis Suárez en Philippe Coutinho wordt dat een bijzondere ontmoeting. De twee maakten eerst naam op Anfield voordat zij overstapten naar het Camp Nou en gaan nu in Catalaanse dienst proberen om hun voormalige werkgever de doorgang naar de finale te versperren. De Uruguayaan en Braziliaan waren in het verleden dragende spelers bij Liverpool en werden door Jürgen Klopp zelfs omschreven als clublegendes. Jamie Carragher is het hier echter niet helemaal mee eens.

“Ze zullen geen bijzonder vijandelijke ontvangst krijgen op Anfield, maar Klopp maakte een zeldzaam foutje door te stellen dat die twee ‘Anfield-legendes’ zijn. Dat zijn ze niet”, trapt de oud-verdediger af in The Telegraph. “Liverpool heeft te veel spelers met landstitels en Europa Cup-medailles als legendes om spelers die die prestaties niet hebben geleverd ook zo te zien. Dat geldt ook voor het huidige elftal, spelers moeten een grote prijs winnen om die status te verdienen. Er wordt echter niet getwijfeld aan de waarde van de bijdrage die Suárez en Coutinho hebben geleverd.”

“Waar ze staan in de geschiedenis van Liverpool wordt echter wel bepaald door het feit dat zij hun beste jaren niet in de jacht op een prijs aan de club hebben gewijd. Ze waren er natuurlijk wel dichtbij. Als de Suárez de club in 2014 naar een landstitel had geleid, had hij naast Kenny Dalglish en Steven Gerrard tussen de allergrootste Liverpool-spelers kunnen gaan”, vervolgt Carragher zijn verhaal. “Hij dacht echter dat Liverpool nooit terug zou komen op het niveau van Barcelona, en dat was op dat moment ook begrijpelijk. Zijn prijzenoogst in Spanje, inclusief de Champions League in zijn eerste seizoen, betekent dat hij nergens spijts van hoeft te hebben, ook al ziet hij nu een andere club dan degene die hij verlaten heeft.”

“Coutinho kon de groei zien, maar koos er toch voor om te vertrekken. Dat pakte voordelig uit voor Liverpool, aangezien het geld slim geïnvesteerd werd in Virgil van Dijk en Alisson. Suárez en Coutinho vertrokken omdat ze zeker wisten dat ze naar een grotere en betere club gingen, waar ze meer kans maakten om de Champions League te winnen. Er kan geen grotere motivatie, en geen beter moment, voor Liverpool zijn om te bewijzen dat dit niet langer het geval is.” Barcelona en Liverpool treffen elkaar woensdagavond voor de eerste wedstrijd van hun tweeluik in Spanje. De return in Engeland staat voor volgende week dinsdag op de agenda.