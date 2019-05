Ronald Koeman geeft voorkeur CL-finale prijs en laat sentiment achterwege

Ajax zette dinsdagavond een grote stap richting de finale van de Champions League door op bezoek bij Tottenham Hotspur met 0-1 te zegevieren. Ronald Koeman is verheugd dat de Nederlandse topclub het goed doet in het miljardenbal. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft wel een voorkeur welke club Ajax moet treffen in de finale als de Amsterdammers doorgaan.

“Mijn Barcelona-hart zal bloeden dan, maar ik hoop toch op een Champions League-finale tussen Liverpool en Ajax”, zegt Koeman, geciteerd door De Telegraaf. “Voor het Nederlands voetbal zou het heel goed zijn als we zes, zeven spelers in de Champions League-finale hebben”, doelt de keuzeheer van Oranje op de aanwezigheid van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum bij the Reds.

Koeman erkent dat een grote Nederlandse inbreng in de finale de voorbereiding op de Nations League in de war kan gooien. “Die bewuste internationals komen dan inderdaad later binnen dan gepland. Maar daar is dan ook iets heel moois voor teruggekomen. Spelers worden ook beter door dit soort finales op dat soort podia te spelen”, aldus de trainer, die betwijfelt of het Nederlandse voetbal ooit in een crisis verkeerde.

“Misschien is het nooit een crisis geweest of misschien is-ie nog niet definitief naar de achtergrond. Het is lastig te zeggen. Het verandert zo snel. Maar er zit wel ontzettend veel muziek in, zoals het op dit moment gaat. Je moet er alles aan doen om dat vast te houden. Je ziet wel dat het golfbewegingen zijn. Net zo goed als het nu omhoog loopt, zal het vanzelf wel weer eens naar beneden gaan. Dat is het hele leven.”