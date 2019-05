‘Jaloerse’ Sadio Mané: ‘Ik hoop dat hij nog in bed ligt als we spelen’

Voor Liverpool staat woensdagavond in het Camp Nou de heenwedstrijd in de halve finale van de Champions League tegen Barcelona op het programma. Voor the Reds betekent dat duel een weerzien met Philippe Coutinho, die Engeland ruim een jaar geleden verliet voor een dienstverband in Catalonië. Sadio Mané geeft op de persconferentie in aanloop naar het treffen aan dat hij ‘jaloers’ is op Barcelona, omdat zij de beschikking over Coutinho hebben.

“Hij is een geweldige speler en ik ben er jaloers op dat Barcelona hem kan krijgen. Ik zou het geweldig vinden om hem terug te zien. We zijn heel blij voor hem, hij genoot ervan om samen met zijn ploeggenoten te spelen. Hij gaf altijd alles, is nog steeds jong en kan zich nog enorm verbeteren. Ik ken hem, hij is een harder werker. Ik hoop dat hij nog in bed ligt als we spelen”, zo tekent Goal op uit de mond van Mané. Ook Jürgen Klopp, manager van Liverpool, kijkt uit naar het weerzien met Coutinho.

“Ik ben blij op Phil weer te zien, het is aan meneer Valverde of hij zal starten. Ik weet dat mensen hier een hoop shit-verhalen van maken. Natuurlijk missen we Coutinho, hij is een speler van wereldklasse”, stelt de Duitse oefenmeester van Liverpool. “Ik vond het geweldig met hem samen te werken, maar we hebben het ook zonder hem goed gedaan. Dat is alles wat ik erover kan zeggen, hij is een goede speler. Toen ik voor het eerst hoorde dat hij naar Barcelona wilde, kon ik me niet voorstellen dat het zonder hem moesten stellen.”

Een andere speler met wie Liverpool woensdagavond te stellen krijgt, is Lionel Messi. “Hij heeft gezegd dat hij de cup wilde terugpakken. Dat klonk mij al als een bedreiging in de oren. Nu we hier staan, willen wij ook naar de finale”, benadrukt Klopp. “Barcelona is niet alleen Messi, maar het draait wel om hem. Op sommige momenten zullen we ons moeten concentreren op Messi. Alleen lopen er nog tien spelers van wereldklasse op het veld die de wedstrijd kunnen beslissen. Barcelona heeft een geweldig team en is al kampioen van Spanje, dat zegt genoeg.”

Mané bewaart warme herinneringen aan Barcelona, doordat Ronaldinho vroeger zijn idool was. “Ik zou het geweldig vinden om tegen hem te spelen, maar hij is er niet bij. Hij zal altijd mijn held blijven, ik vond zijn skills en lach geweldig. Misschien lach ik wat minder op het veld, waardoor mensen denken dat ik boos ben. Maar dat is niet het geval”, aldus Mané, die met ploeggenoot Mohamed Salah strijdt om de topscorerstitel in de Premier League. “Ik ben in vorm door het team. We proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen, dat is heel belangrijk.”