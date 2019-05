Mazraoui waarschuwt na ‘Engels potje’: ‘Zoiets kan Tottenham ook doen’

Dankzij een 0-1 overwinning op Tottenham Hotspur kan Ajax de finale van de Champions League haast ruiken. Noussair Mazraoui kwam in het Tottenham Hotspur Stadium als invaller in het veld en met de Marokkaans international in het veld wisten de Amsterdammers stand te houden. Noussair Mazraoui zegt ‘supertrots’ te zijn op de prestatie van Ajax, maar tempert tegelijkertijd het enthousiasme.

“We hebben het niet uitbundig gevierd, iedereen weet dat het nog niet klaar is. Er kan van alles gebeuren, dat hebben wij ook laten zien. Zoiets kan Tottenham ook doen, dus we moeten de focus houden”, zo vertelt een realistische Mazraoui in gesprek met Voetbal International. De van een enkelblessure herstelde rechtsback begon op de reservebank, terwijl Joël Veltman zijn plaats in de basiself andermaal innam.

“Bij de bespreking hoorde ik dat ik er niet in stond, dat was een tactische keuze en ik kom terug van een blessure. In de afgelopen anderhalve maand heb ik één wedstrijd gespeeld, dus ik mis wat wedstrijdritme. Ik ben fit en heb dat laten zien tijdens mijn invalbeurt”, stelt de rechtsback, die door Ajax-trainer Erik ten Hag als middenvelder in het veld werd gebracht voor Lasse Schöne. “Het was een Engels potje, we hebben veel strijd geleverd en gevochten. We hebben laten zien dat we dat ook kunnen, dat we niet bang zijn om hard het duel aan te gaan.”

“Het is zwaar om in te vallen in een wedstrijd met deze intensiteit, de bal gaat heen en weer. Voor zondag ben ik weer een stukje fitter”, zo blikt Mazraoui alvast vooruit op de bekerfinale van komende zondag tegen Willem II. Schöne signaleert dat Ajax in de tweede helft niet groots speelde, maar wel weinig weggaf. “Het team verdient daarvoor een compliment. We hebben gevochten voor elke meter.”

“Echt grote kansen kregen zij ook niet in de tweede helft, het waren vooral voorzetten. Moussa Sissoko zorgde wel voor dynamiek, daar hadden we het even moeilijk mee”, zo tekent Voetbal International op uit de mond van de Deense middenvelder. “Bij vlagen speelden we heel goed. Er was veel beweging en zo creëerden we ook kansen.”