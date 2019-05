Kijkcijferrecord: Ajax nu best bekeken Nederlandse club aller tijden

Het duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax (0-1) is de best bekeken wedstrijd van een Nederlandse club in de televisiegeschiedenis. Dinsdagavond schakelden iets meer dan 4,13 miljoen Nederlanders in om de wedstrijd te zien, waarvan verreweg het grootste deel naar Veronica keek. De zender brak het eigen kijkcijferrecord.

In totaal kozen 3.855.000 mensen ervoor om de wedstrijd op Veronica te volgen. Ook Ziggo Sport zond de wedstrijd uit op het open kanaal. Die zender trok 278.000 kijkers. Het gezamenlijke totaal van 4.133.000 kijkers doet het oude record van een Nederlandse club verbleken: naar de halve finale van de Champions League tussen PSV en AC Milan keken in 2005 3,8 miljoen Nederlanders.

Met de wedstrijd nemen de kijkcijfers toe voor Ajax. Twee weken geleden werd de kwartfinale tussen Juventus en Ajax (1-2) bekeken door 3,7 miljoen liefhebbers. De thuiswedstrijd tegen Juventus hield daarvoor 3,5 miljoen mensen vast, terwijl de spectaculaire 1-4 zege op Real Madrid door 2,8 miljoen mensen werd gadegeslagen op tv. Naar de thuiswedstrijd tegen de Spanjaarden, die met 1-2 werd verloren, keken 2,6 miljoen mensen.